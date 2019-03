Les Français ont jusqu'à ce dimanche 3 mars à minuit pour donner leur avis sur le changement d'heure. — JEFF PACHOUD / AFP

Parce que l'actualité ne prend pas de vacances, scolaires ou non, voici vos immanquables du jour.

Des manifestants à Alger, le 1er mars 2019. - RYAD KRAMDI / AFP

Une colère vive face à un régime sourd. Dans les rues d’Alger et du pays tout entier, des dizaines milliers de manifestants marchent contre un cinquième mandat de leur président. En réponse à leur colère, Bouteflika promet d’abréger son prochain mandat, afin d’organiser de nouvelles élections auxquelles il ne sera pas candidat. Pourquoi une telle obstination ? Une interview qui éclaire les enjeux, à lire ici.



La question du jour : heure d'été ou d'hiver, quelle est la meilleure ?

L'Union européenne va-t-elle sonner la fin du changement d'heure? - Pixabay

Les Européens semblent avoir sonné le glas du changement d’heure. Dans une consultation lancée par la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée et qui s’est achevée dimanche, plus de 80 % seraient favorables à la fin du changement d’heure. Et, plus de 55 % des Français souhaiteraient adopter définitivement l’heure d’été. Santé, sommeil… Ces choix auront des conséquences sur notre quotidien. Alors été ou hiver ?

L’adieu du jour : le chanteur de The Prodigy est décédé

Il avait 49 ans. Keith Flint, le chanteur du groupe britannique The Prodigy a été retrouvé mort chez lui ce lundi matin à Dunmow, au nord-est de Londres, a annoncé The Sun.

Liam Howlett, un des trois membres fondateurs du groupe, a confié que le chanteur s’était donné la mort. Apparu sur la scène rave au début des années 1990, The Prodigy a rencontré le succès à l’international avec des tubes tels que Breath ou Smack My Bitch Up. Avec le décès de Flint, c’est une partie de la jeunesse de certains quadragénaires et des quinquagénaires qui fout le camp. A lire : Le phénomène The Prodigy, expliqué à ceux qui n’ont pas eu 20 ans dans les années 1990.

L’article à lire du jour : Chantal Perrichon, cyberharcelée parce qu'elle défend la sécurité routière

Chantal Perrichon - Ligue contre la violence routière

Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière, est connue pour ses prises de position médiatiques. Mais rares sont ceux qui savent qu’elle est cyberharcelée pour ses mêmes prises de position. Son témoignage édifiant et choquant rejoint notre série « Pris pour cible »

