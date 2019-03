Image d'illustration. — Alfonso Jimenez/Shutter/SIPA

80 % des femmes considèrent que la situation en matière d’égalité entre les sexes ne s’est pas améliorée. C’est le résultat édifiant d’une enquête sur le sujet menée par La Fondation des Femmes, réalisée par Kantar et révélée par Femmes actuelles. Ils sont 60 % d’hommes seulement à avoir répondu « non » à la même question.

Dans les priorités établis par les résultats de l’enquête, on retrouve respectivement la lutte contre les violences conjugales (57 %) et sexuelles (55 %). et l'égalité salariale (33 %). Autre résultat de l’enquête, le sexisme est omniprésent dans la société : 36 % des femmes de moins de 35 ans assurent en avoir déjà été victimes, et elles sont 54 % de la même tranche d’âge à avoir déjà subi blagues et remarques à caractère sexuelles.

Des inégalités au travail et pour la plainte

Tous âges confondus, 62 % des femmes pensent qu’il est plus difficile de trouver un travail pour elles que pour un homme, tout comme 79 % des Français, homme et femme, pensent qu’avoir plusieurs enfants est un frein à la carrière des femmes. De fait, 60 % sont favorables au congé paternité obligatoire.

Autre thème de l’enquête, les plaintes. 71 % des femmes pensent qu’il est difficile de porter plainte (63 % pour viol, 76 % pour injures, 73 % pour harcèlement de rue, 68 % pour violences), même si 91 % conseilleraient à une femme victime de viol de porter plainte.