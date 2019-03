Les rafales de vent obligent Enedis à intervenir pour rétablir le réseau. — Pierre Andrieu

La tempête Freya et ses vents violents ont causé de nombreuses perturbations dans le Nord-ouest du pays, et notamment dans les Pays-de-la-Loire. Quelque 7.000 foyers étaient notamment privés d'électricité ce lundi en milieu de matinée. Selon le décompte d'Enedis (ex-EDRF), les départements les plus concernés sont le Maine-et-Loire (4.400 foyers) et la Loire-Atlantique (1.500). «Environ 300 agents sont mobilisés sur le terrain, explique-t-on. Priorité aux grosses réparations, notamment dûes aux chutes d'arbres sur les lignes».

Parcs et jardins fermés à Nantes

A Nantes, où de grosses rafales de vent ont été enregistrées cette nuit, la mairie a décidé de la fermeture de tous les parcs et jardins pour toute la journée. «L'accès à toutes les plaines de jeux (aires de jeux et stades municipaux) est interdit, indique la mairie. Dans les espaces verts ouverts en permanence, le public est tenu de s’éloigner des arbres et de ne pas s’abriter sous la végétation.»

🔴 Un arbre vient de prendre feu en tombant sur les caténaires entre #Issé et #Chateaubriant. Les pompiers se rendent sur place. Le trafic est interrompu sur la ligne T1 entre #Nort<>#Chateaubriant. — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) March 4, 2019

Le trafic TER dans la région a également été perturbé. Un arbre a notamment pris feu en tombant sur les voies du tram-train, près de Châteaubriant. Une caténaire a été «fortement endommagée», et des cars de substitution ont été mis en circulation.

Météo-France, qui avait placé 44 départements en vigilance orange, a retiré la Loire-Atlantique et une dizaine d'autres départements de la liste ce lundi, dans la matinée.