Illustration d'une voie ferrée. Toulouse, FRANCE-24/10/13 — FRED SCHEIBER

Un projet de longue date. La ministre des transports, Elisabeth Borne a annoncé ce lundi la relance du projet de Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur. Ce projet vise à créer une nouvelle ligne ferroviaire entre Marseille, Toulon et Nice afin de désengorger l’ancienne, de plus en plus vieillissante. Dans le cadre de cette liaison, la réalisation d’infrastructures clefs est également prévue à Marseille Saint-Charles, Nice Saint-Augustin et à Toulon.

« Projet vital pour la région »

« Après plusieurs mois d’échanges avec le gouvernement, je me félicite de cette annonce qui était très attendue dans nos territoires. Avec Christian Estrosi, président délégué de la région, et Philippe Tabarot, vice-président en charge de la sécurité des transports et de l’intermodalité, nous nous mobilisons sans relâche pour ce projet vital pour la région, a réagi Renaud Muselier, président de la région Paca, dans un communiqué. Avec l’ouverture à la concurrence que nous préparons activement, ce sont ainsi de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour nos territoires et la mobilité des habitants. Le gouvernement relance donc aujourd’hui concrètement le projet ».

L’élu espère désormais la tenue rapide d’une réunion de comité de pilotage afin d’ouvrir le plus rapidement possible une enquête d’utilité publique.