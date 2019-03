Une tornade a provoqué des dégâts « catastrophiques » en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis — Handout / COURTESY OF JUSTIN MERRITT, INSTAGRAM / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Une tornade fait au moins 22 morts aux Etats-Unis

Une tornade a provoqué des dégâts « catastrophiques » en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis. « Nous en sommes à 22 (morts) maintenant. Malheureusement, je pense que ce nombre va encore augmenter », a déclaré Jay Jones, le shérif du comté de Lee situé dans l’est de l’Alabama à la frontière avec la Géorgie. Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues et d’autres ont été hospitalisées. Selon la chaîne CNN, ce sont deux tornades qui ont frappé le comté de Lee simultanément, tandis qu'« au moins une dizaine » ont été recensées en Alabama et en Géorgie dimanche.

Grenoble: De nouvelles émeutes et « un sentiment de bavure policière »

Au lendemain du décès à scooter de deux jeunes de 17 et 19 ans, poursuivis par la police, les tensions restent toujours vives dans leur quartier Mistral. Après une première nuit d’émeutes, durant laquelle une caserne de CRS a notamment été prise pour cible, les forces de l’ordre restent mobilisées car l’appel au calme du maire écologiste de la ville Eric Piolle ne semble pas avoir d’effet. De nouveaux incidents, comme des incendies de véhicules et la dégradation de mobilier urbain ont eu lieu dimanche soir.

44 départements placés en vigilance orange «vents violents»

Méteo France a ajouté 9 départements du nord-ouest et du centre de la France à la liste des départements placés en vigilance orange. Il s’agit du Cher, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, du Morbihan, de l'Allier et de la Vendée. Tous les départements des Hauts-de-France, de la Haute-Normandie, de l’Ile-de-France, du Grand-est et de la Bourgogne Franche-Comté, plus le Loiret et l’Eure-et-Loir étaient déjà concernés par ce suivi. Le début de l’événement est prévu à 3 heures du matin lundi et il devrait prendre fin lundi à 18 heures. Cette « tempête commune » nécessite « une vigilance particulière » en raison des vents forts qui vont perdurer pendant une dizaine d’heures, avertit Météo France. En fin de nuit et lundi matin, le vent de secteur Sud-Ouest se renforcera. Il sera accompagné de rafales voisines de 100 km/h dans l’intérieur.