Faut-il en finir avec le changement d’heure ? Et que préférez-vous entre des journées un peu plus longues en hiver ou des soirées plus courtes en été ? Si vous avez un avis sur la question, il ne vous reste plus que quelques heures pour vous exprimer dans le cadre de la consultation nationale sur le changement d’heure organisée par la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale. Selon les dernières tendances enregistrées vendredi, une majorité de contributeurs penchait pour conserver l’heure d’été.

En septembre 2018, la Commission européenne a proposé une nouvelle directive qui mettrait fin à ces changements impliquant d’avancer sa montre d’une heure en mars et de la reculer d’une heure en octobre, et qui permettrait aux États membres de choisir leur fuseau horaire.

La Commission des Affaires européennes de l’Assemblée a lancé le 4 février une consultation sous la forme d’un questionnaire en ligne, qui se terminera ce dimanche à minuit. Son résultat, qui sera transmis aux institutions européennes, n’aura pas de valeur contraignante.

Sur les 670.000 réponses à la consultation recueillies jeudi soir, 55 % sont favorables à un maintien toute l’année à l’heure d’été (UTC + 2), alors que le 18 février dernier la tendance était à une courte majorité pour l’heure d’hiver, a indiqué la Commission.

Lors d’une consultation lancée par la Commission Européenne à l’été 2018, 56 % des votants des pays Européens, dont la France à 52 %, étaient favorables à conserver l’heure d’été contre 36 % pour l’heure d’hiver. Les répondants du Portugal, Chypre et de la Pologne avaient une préférence pour l’heure d’été, la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas pour l’heure d’hiver.

Autre chiffre provisoire, plus de 80 % des consultés seraient favorables à la fin du changement d’heure, presque autant que les 84 % d’Européens favorables à son abolition lors de la consultation de la Commission Européenne.

Instauré initialement pour réaliser des économies d’énergie, le changement d’heure en été et en hiver dans l’UE - en vigueur en France depuis 1976 - suscite de vives oppositions depuis des années. Ses détracteurs invoquent des effets négatifs sur le sommeil et la santé ou sur les accidents de la route, ainsi que l’absence de réelles économies d’énergie.

Dans un communiqué datant du 15 février, l’Association contre l’heure d’été double, pour la réduction des avancements de l’heure légale (Ached), a formulé des « doutes » sur la consultation de la commission des Affaires européennes, notamment sur « la pertinence et la justesse » des informations apportées et des questions soumises.

Le changement d’heure, l’adoption définitive soit de l’heure d’hiver​, soit de l’heure d’été, tout le monde a un avis sur la question. Et à quelques heures de la fin de la consultation, les Français semblent nombreux à vouloir exprimer leur avis.

Sans doute victime de son succès, le lien sur le site internet de l’Assemblée nationale renvoyant vers le formulaire de consultation ne fonctionnait pas dimanche après-midi, comme s’en sont plaints de nombreux internautes, regrettant de ne pouvoir participer à la consultation.

Normalement c'est jusqu'à minuit mais bon …

" We are sorry but this survey is currently not available - please come back later. "

Je suis pour l'heure d'été car le matin on est au taf donc autant avoir du jour en sortant!