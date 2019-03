Un manifestant proteste contre la candidature de Bouteflika, le 2 mars 2019, à Marseille. — C. Paris / AP / SIPA

«Citoyens ! citoyens!» Une foule de mille personnes, drapeau algérien sur les épaules pour beaucoup, ont scandé ce slogan ce samedi à Marseille. Nés en France ou de l'autre côté de la Méditerranée, arrivés après la «décennie noire» ou ces dernières années, un millier d'Algériens se sont rassemblés contre une cinquième candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika.

«Le peuple vomit le pouvoir algérien ! Prenez votre argent et dégagez ! On veut juste notre dignité», a scandé l'un des orateurs qui se sont succédé au micro. «Je suis très fière» de la mobilisation, se réjouit Iptaa Handburg, 30 ans. «On veut qu'ils laissent la place aux jeunes. Si demain, ce pays n'est plus gouverné par des mafieux, je rentre !», lance ce médecin urgentiste, née en Suisse.

«La France ne doit pas intervenir»

A 73 ans, Abderrahmane Mokrani se dit lui aussi «très fier car la peur a changé de camp». «Laïc à 100%», il espère une nouvelle constitution et une «deuxième République en Algérie», libre, sociale, ouverte à tout le monde et à toutes les religions.

«Le pouvoir est soutenu par Macron. La France ne doit pas intervenir, on veut régler le problème entre nous», ajoute cet ancien étudiant en journalisme, commercial à Oran avant qu'il ne traverse la Méditerranée il y a deux ans.

