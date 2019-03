Cette petite escale impromptue à Blagnac, le commandant de bord d’un Aribus A319 d’Eurowings s’en serait bien passé.

Samedi matin, un appareil de la compagnie allemande assurant la liaison entre Faro, au Portugal, et Vienne a atterri en urgence sur le tarmac de l’aéroport de Toulouse-Blagnac en raison d’un « problème technique ».

Des fissures au niveau de la vitre du cockpit ont été signalées par les pilotes selon plusieurs sites spécialisés et le commandant de bord a dû dérouter en urgence le vol.

INCIDENT: Eurowings #EW5939 Faro to Vienna (operated by Eurowings Europe Airbus A319 OE-LYW) squawked 7700 General Emergency & just diverted to Toulouse with a cracked windshield. Captain: "Window is completely destroyed now" (via ATC). 105+6 on board.https://t.co/J4lQkCMCso pic.twitter.com/PRfD8YZI1R