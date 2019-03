Des gilets jaunes manifestent lors de l'acte 15. — GEORGES GOBET / AFP

Un seizième samedi de mobilisation. Les « gilets jaunes » se mobilisent ce samedi à travers la France lors d’une 16e journée d’action ouvrant sur un mois de mars qu’ils veulent ponctuer de mobilisations symboliques afin de coïncider avec la fin du grand débat national.

Plusieurs figures du mouvement, Eric Drouet, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle, ont appelé à des mobilisations les week-ends du 9 et surtout du 16 mars pour une grande mobilisation parisienne.

Vers un retour au calme ?

Emmanuel Macron​, cible de toutes les récriminations, a appelé vendredi à un « retour au calme » en jugeant « intolérables » les violences, parfois spectaculaires, ayant émaillé chaque samedi de manifestation. Le président a déjà appelé au calme ces dernières semaines, en vain.

Face à la fronde populaire inédite contre sa politique, partie d’un ras-le-bol contre la hausse des taxes avant de s’étendre à des revendications hétéroclites, Emmanuel Macron a lancé le 15 janvier un débat national pour que chaque Français puisse exprimer ses doléances pendant deux mois. De nombreux « gilets jaunes » rejettent ce débat, qu’ils qualifient de « mascarade ».

Marcel Campion appelle à manifester sur le périphérique parisien

Ce samedi, les traditionnelles manifestations hebdomadaires auront bien lieu aux quatre coins du pays. A Paris, un parcours reliant l’Arc de Triomphe à la place Denfert-Rochereau a été déclaré en préfecture. D’autres mots d’ordre circulent, dont celui d’un groupe Facebook, baptisé «"Gilets jaunes" acte 16 : insurrection», qui appelle à « revenir aux sources en ne déclarant pas les manifs pour retrouver ce côté spontané qui faisait peur au gouvernement ».

Des organisations de forains ont également appelé à se mobiliser, avec notamment des opérations escargots un peu partout en France, contre l’ordonnance du 19 avril 2017 qui menace, selon eux, leur profession. Ce sera un « tour de chauffe » avant une manifestation nationale prévue le 16 mars, a prévenu dans une vidéo Marcel Campion.

⚡️FORAINS / Marcel #Campion appelle les forains à montrer leurs « colère » partout en France 🇫🇷 demain lors de l’#ActeXVI des #GiletsJaunespic.twitter.com/I4KVBgkMxm — Pure. (@PureTele) March 1, 2019

L’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg appelés à se mobiliser

A Lille, les organisateurs ont appelé les « gilets jaunes » de la région et des pays voisins - Belgique, Angleterre, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne - à « converger » vers la métropole. A Lyon, les « gilets jaunes » appellent à un rassemblement régional pour une « marche noire », demandant aux manifestants de venir vêtus de noir, « symbole du deuil » de l’avenir du mouvement « promis au mépris et à l’obscurantisme si nous n’agissons pas ensemble ».

A Bar-le-Duc, un projet de « marée jaune » relayé sur les réseaux sociaux a amené la préfecture de la Meuse à prendre un arrêté interdisant la vente et transport « de produits combustibles et/ou corrosifs, carburants et gaz inflammable », « pétards, pièces d’artifices et fusées de détresse » et « d’aérosols de peinture ». A Nantes, la mobilisation s’annonce particulièrement « très tendue », selon une source policière.