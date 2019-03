Alain Juppé et Emmanuel Macron à Bordeaux, le 1er mars 2019. — Sebastien ORTOLA-POOL/SIPA

La semaine se termine. Mars commence. En attendant le printemps, voici les cinq infos du jour pour briller au dîner.

En anglais, on appelle ça du wishful thinking. « Chacun doit revenir à la raison. J’espère que les semaines qui viennent permettront de voir une décrue. Le pays a besoin d’un retour au calme. La situation que nous vivons n’est plus compréhensible par nombre de concitoyens, et [il faut que] chacun revienne au civisme », a martelé Emmanuel Macron devant des maires de Gironde rassemblés pour les adieux d’Alain Juppé. A 150m de là, « des gilets jaunes » scandaient : « Macron, c’est bon, dégage. » Le dialogue de sourds continue.

Illustrations d'un franc suisse et d'un euro. - Alexandre Gelebart/SIPA

Vingt ans après son adoption, l’euro reste un sujet sensible. Les chercheurs du centre de politique européenne (CEP) de Fribourg affirment que sur huit pays de la zone euro étudiés, seulement deux – l’Allemagne et les Pays-Bas – ont profité de la mise en place de la monnaie unique. Les autres pays, dont la France, auraient été pénalisés d’environ 56.000 euros par personne entre 1999 et 2017. Mais tout le monde n’est pas d’accord. Le point ici.

Les témoignages du jour : « Il faut éjecter le système Bouteflika de toute urgence »

En Algérie, les manifestations prennent de l'ampleur contre un cinquième mandat de Bouteflika. - Arslane Bestaoui/SIPA

Les manifestations en Algérie contre un cinquième mandat de Bouteflika prennent de l’ampleur… Nous avons demandé à nos lecteurs d’origine algérienne ou ayant de la famille en Algérie d’exprimer leurs idées pour améliorer la situation dans le pays, et 650 nous ont répondu. Lutte contre la corruption, changement de constitution et de président… Voici leurs contributions.

La chanteuse Shy'm. - SYSPEO/SIPA

Un nouveau pied dans le rap game. Ce vendredi, Shy’m a dévoilé deux clips inédits, Amiants et Puerto Rico, des titres réalisés avec deux artistes de la scène rap française, Jok’Air pour le premier, Vegedream pour le second. Rien de frappadingue, l’univers musical de Shy’m n’étant pas très éloigné du hip-hop, si ce n’est la multiplication des collaborations de la chanteuse avec des rappeurs en ce moment. Des productions plutôt prometteuses qui laissent espérer un nouvel album (courant 2019), penchant plus que jamais vers le rap ? A écouter ici.

Les gamelles du jour : Des hockeyeurs en herbe chutent à tour à tour sur la glace

Du léger et du cute pour finir : à cause d’une marche très mal placée, des jeunes hockeyeurs canadiens tombent tour à tour comme des bébés pingouins sur la banquise. Et c’est la Toile qui fond.