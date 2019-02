President Donald Trump meets North Korean leader Kim Jong Un, Thursday, Feb. 28, 2019, in Hanoi. — EVAN VUCCI/AP/SIPA

Février s’achève, l’été aussi. Il est temps de retrouver nos vieilles habitudes avec le résumé de l’actu en cinq points.

1. L’info de la matinée : pas d'accord au sommet Trump-Kim

Il « faut parfois quitter » les négociations, a lancé Donald Trump en quittant le Vietnam où Kim Jong-un et lui étaient réunis pour discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le président américain a expliqué qu’il avait décidé de partir du fait de divergences sur les sanctions. « Aucun accord n’a été conclu pour le moment », a annoncé ce jeudi la Maison Blanche.

2. L’interview du jour : que risque Trump après les accusation de son ex-avocat?

Il avait décidé « de ne plus protéger » son ancien patron. Mais peut-il pour autant le mettre en difficulté ? En traitant son ex-client Donald Trump d’escroc, raciste, tricheur et arnaqueur, Michael Cohen a marqué les esprits lors de son audition par la Commission d’enquête de la Chambre des représentants américaine. Nous avons demandé à Jean-Eric Branaa, chercheur à l’Iris et spécialiste des Etats-Unis, ce que risquait le président américain après les déclarations de son ancien bras droit.

3. La question du jour : Leonard de Vinci était-il italien?

Autoportrait de Leonard de Vinci - RANDOM/GOLDNER/SIPA

L’Italie hésite à prêter ses tableaux de Leonard de Vinci au Louvre, à quelques mois d’une exposition célébrant le 500e anniversaire de sa mort. Argument principal de Rome : le génie de la Renaissance est italien et est « seulement mort en France ». C’est donc à l’Italie de disposer de ces tableaux pour honorer la mémoire de son ressortissant. Mais Leonardo était-il réellement italien ? La réponse est non pour l'expert Jacques Franck.

4. L’enquête du jour : La trottinette électrique, terreur des trottoirs

Un homme fait de la trottinette à Paris. - FRANCOIS GUILLOT / AFP

Difficile d’obtenir des chiffres, mais un simple tour aux urgences permet de se faire une idée. Les trottinettes électriques qui se sont emparé des trottoirs des plus grandes villes françaises créent de nombreux accidents. Et inquiètent autant les chirurgiens que les assureurs...

5. Le portrait du jour : du harcèlement au succès, la revanche de Clara Luciani

Clara Luciani lors des Victoires de la musique en 2019 - LAURENT VU/SIPA

Son tube La grenade l’a propulsée sur le devant de la scène. Star des ondes depuis plusieurs semaines, couronnée aux Victoires de la musique, choisie comme égérie par une marque de sac, Clara Luciani file de succès en succès. Pourtant, adolescente, elle a connu l’horreur du harcèlement scolaire. C’est l’histoire que la chanteuse de Septème-les-Vallons nous confie aujourd'hui.