Les affiches sont apparues dans les rues de Strasbourg en ce milieu de semaine, pour encourager à s'inscrire sur les listes électorales pour les européennes de 2019. — B. Poussard / 20 Minutes.

« Mon super-pouvoir secret ? C’est l’UE. » A trois mois des élections européennes, tous les moyens sont bons pour tenter de rendre l’Union européenne plus attractive et inciter les jeunes à aller voter. L’un de ces moyens ? Captain Europe, le super-héros officiel du Parlement européen.

Tricorne bleu, slip jaune et cape avec les douze étoiles européennes, Captain Europe, créé dans les années 2000 après l’échec du Traité constitutionnel européen, a fait son grand retour, le 26 mai dernier, sur le compte Twitter du Parlement européen.

Le 26 mai, dans 3 mois jour pour jour, @captain_europe votera aux élections européennes pour choisir son représentant ds l'hémicycle du Parlement européen. A l'instar de notre star, #cettefoisjevote pour l'Europe de mon choix ! Et vous, pour quelle cause ? https://t.co/Qn1rFMz3DP pic.twitter.com/6HRqF5D1a4 — Parlement européen (@PEStrasbourg) February 26, 2019

Les politiques ne sont pas épargnés

Brexit, changement climatique, crise des migrants, montée de l’extrême droite… Très actif sur son compte Twitter, Captain Europe aborde, avec humour et sarcasme, les sujets qui préoccupent l’Europe.

#Fascism is back

I didn't believe it would return so fast and so quietly

Now #History is giving us a chance not to repeat the same mistakes again ! Who's joining the new #Resistance ? — Captain Europe 🇪🇺 (@captain_europe) June 22, 2018

For the last couple of years since the #Brexit referendum, despite gems of wisdom such as « Brexit means Brexit », no one had a clear vision about how it is going to be delivered.

Tonight this uncertainty doesn’t end, it’s actually never been higher ... — Captain Europe 🇪🇺 (@captain_europe) January 15, 2019

Entre quelques retweets des comptes européens officiels, le super-héros se moque même d’Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker et Theresa May.

Grateful for all the Arab dictators that help Europe buy herself good conscience by externalising the migration issue out of our borders https://t.co/qeGnq0Vxnz — Captain Europe 🇪🇺 (@captain_europe) February 26, 2019

« Reconnaissant envers tous les dictateurs arabes qui aident l’Europe à s’acheter une bonne conscience en externalisant la question migratoire hors de nos frontières ».

I can foresee the upcoming negotiations between May & Barnier:



Barnier: No.

May: ...



the end — Captain Europe 🇪🇺 (@captain_europe) January 30, 2019

« Je peux prévoir les négociations à venir entre (Theresa) May et (Michel) Barnier :

Barnier : Non

May :…

Fin »

À sa place, je me garderais de saluer le courage de centaines de milliers de manifestants qui marchent dans les rues pour demander la démission de leur président... 😅 #GILETS_JAUNES https://t.co/FwaMhJlH0W — Captain Europe 🇪🇺 (@captain_europe) January 24, 2019

Le super-héros accusé de promouvoir une « propagande européiste »

Tout le monde ne porte cependant pas le super-héros dans son cœur, et notamment les eurosceptiques qui l’accusent de promouvoir une « propagande européiste ».

#CaptainEurope défend la dictature européiste contre les nations libres.

Son plan : accélérer la décomposition des états souverains qu'il parasite à coups de milliards d'euros.



Des bruits de couloir affirment qu'il s'agirait en fait d'un agent double assujetti aux Américains. 😗 pic.twitter.com/1w8qwvCMws — 🦝RatonFlingueur (@RatonFlingueur) February 26, 2019

Quand ta politique Européenne est à chier, toi aussi sort du marketing pour pousser les gens à voter pour toi. On est arrivé à un point de médiocrité affligeant #CaptainEurope — Geekenvrac (@Geekenvrac) February 28, 2019

Dites @EP_President (Antonio Tajani) j'ose espérer que vous n'avez pas déboursé le moindre centime pour cette #blague douteuse !

Vous visez quel public là ? Les 6-15 ans ?#affligeant #Europe #CaptainEurope pic.twitter.com/puzEnd1J3n — Gontran S (@Next_Species) February 28, 2019