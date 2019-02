Britney Spears en concert. — SIPANY / SIPA

Février touche à sa fin, le beau temps aussi, mais, réjouissez-vous, les immanquables ne sont pas prêts de disparaître.

Décathlon ne commercialisera finalement pas en France son « hijab de running ». L’annonce de sa commercialisation a en effet suscité une vague de réactions « outrées ». Quels enseignements tirer de cette polémique ? L’anthropologue Florence Bergeaud-Blackler répond aux questions de 20 Minutes.

La mesure du jour : Pourquoi la circulation différenciée est facilement contournable

La pollution aux particules est forte dans la métropole lilloise - PHILIPPE HUGUEN / AFP

A Paris et à Lille, la circulation différenciée a été instaurée ce mercredi à cause d’un pic de pollution aux particules. Ce sera également le cas jeudi à Lyon. Et pourtant, il est facile de la contourner même avec un véhicule interdit à la circulation. On vous dit comment les voitures avec une vignette Crit’Air 4, 5 ou 6 arrive à rouler en toute tranquillité.

L’anniversaire du jour : Le tube de Britney Spears Baby One More Time a 20 ans

La chanteuse Britney Spears à Blackpool au Royaume-Uni (certifié) - WENN

C8 diffuse ce mercredi à 21 heures un documentaire inédit intitulé Britney Spears, 20 ans de succès et de scandales. Le reportage retrace la carrière de la star depuis le carton de Baby One More Time en 1999 jusqu’à l'annulation en janvier de sa résidence à Las Vegas. 20 Minutes a retenu trois des moments clés, relatés par l’émission.

Frédéric Swierczynski s'est immergé dans une eau glaciale. - Sébastien Devrient / Vertiges Prod

Le plongeur spéléonaute marseillais Frédéric Swierczynski a réalisé mi-février une plongée sous la glace d’un lac argentin situé à 5.800 mètres d’altitude​, dans la Cordillère des Andes. Son but est notamment d’évaluer les conséquences physiologiques d’une telle aventure. Il raconte à 20 Minutes son exploit

Le post Instagram du jour : Jean Dujardin fan du char «Brice de Nice» au carnaval de Nice.

Sur Instagram, Jean Dujardin a dit tout le bien qu'il pensait de son double «Brice de Nice» du Carnaval de Nice. - Lionel Urman / Sipa

Celui-là, il ne l’a pas « cassé ». Sur Instagram, Jean Dujardin a publié trois photos d’un « Brice de Nice » géant au carnaval de Nice. Son héros pas sorti de l’adolescence ride la vague sur une planche croquée par des requins. Toujours prêt à tout « casser », il est l’une des stars du 135e carnaval de la ville.

Ces immanquables vous ont plu, on le sait, alors découvrez notre podcast d'actu Minute Papillon !.