VIDEO. Salon de l’Agriculture : On a essayé de faire un repas végétarien

20 Minutes a essayé de faire un repas végétarien au salon de l'Agriculture. — Paul Blin Kernivinen/ 20 Minutes

On s’est rendu au salon de l’Agriculture, et on a essayé de manger un repas entièrement végétarien et même végan (même si on aime bien la viande). Spoiler Alert ! Impossible de faire un repas entièrement végan. C’est-à-dire sans produit issu de l’exploitation animale. A moins de se nourrir exclusivement de brochettes de fruits et légumes… Libre à vous d’essayer, mais vous risqueriez d’avoir faim.

Depuis deux ans, le salon de l’Agriculture accueille des producteurs des filières végétales, notamment pour répondre à un marché en pleine expansion. Selon une étude menée par l’institut Xerfi, en 2018 le chiffre d’affaires des produits végans et végétariens vendus en grandes et moyennes surfaces a augmenté de 24 %.

Alors, bientôt un salon à l’unisson ?