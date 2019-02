Alexandre Benalla sort de prison «heureux et soulagé»

La prison de la Santé à Paris, où était incarcéré Alexandre Benalla. — GIMMICK/SIPA

Alexandre Benalla a quitté ce mardi la prison parisienne de la Santé dans la soirée. L’ex-collaborateur d’Emmanuel Macron se dit « heureux et soulagé » après la fin de sa détention provisoire décidée par la cour d’appel de Paris.

Il était incarcéré depuis une semaine pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui lui interdisait d’entrer en contact avec l’ex-salarié de La République en marche Vincent Crase dans l’enquête sur les violences du 1er mai 2018. Vincent Crase devait pour sa part quitter la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy (Yvelines) dans la soirée.

Des enregistrements clandestins

Devant une douzaine de journalistes, Alexandre Benalla s’est déclaré « heureux et soulagé » et a remercié son avocate, Jacqueline Laffont, « de s’être battue jusqu’au bout », avant de s’engouffrer dans un taxi. La cour d’appel de Paris a infirmé mardi la décision prise le 19 février par un juge des libertés et de la détention (JLD) de placer en détention provisoire les deux hommes.

C’est une victoire pour les avocats des deux hommes, qui contestaient le bien-fondé de cette incarcération, ordonnée sur la base d’enregistrements clandestins publiés par Mediapart le 31 janvier et dont l’origine reste inconnue.