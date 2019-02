Decathlon va commercialiser des «hijabs de running» en France

VENTE Le groupe Decathlon se place dans une posture de « tolérance absolue et une inclusion totale »...

Un magasin Decathlon — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Après Nike, H&M et Uniqlo, c’est maintenant au tour de Decathlon de se lancer dans la commercialisation de hijabs. Après l’apparition sur le site de l’équipementier, ce dimanche, d’un « hijab de running », plusieurs internautes et responsables politiques se sont indignés sur les réseaux sociaux. Après avoir expliqué que le produit avait été créé pour le marché marocain et que la publication de la fiche du produit sur le site français était une erreur, Decathlon a finalement annoncé que le « hijab de running » serait commercialisé en France dans les prochaines semaines.

« Ce vêtement en polyester permettra à celles qui décideront de le porter de gagner en confort lors de leurs séances », expliquait la page du produit, mise en ligne dimanche et supprimée depuis. Le hijab de course a été « testé plusieurs fois par 20 femmes qui portent habituellement le hijab », et « validé pour son confort et sa respirabilité », détaillait l’équipementier.

Pour Decathlon, c’est « un produit dédié à un usage sportif »

« Nous avons eu un dialogue interne pour savoir si ce produit devait être rendu disponible partout dans le monde, et la réponse donnée par le groupe est oui », a encore fait savoir au Parisien Xavier Rivoire, le responsable de la communication interne de Decathlon United, assurant que le produit sera disponible en France « en mars ».

Bonjour,

Rassurez-vous, nous ne renions aucune de nos valeurs. Nous avons toujours tout fait pour rendre la pratique du sport plus accessible, partout dans le monde. Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied, et nous répondons donc à ce besoin sportif. — Decathlon (@Decathlon) February 25, 2019

« Ce couvre-tête (Hijab Kalenji) a été cocréé avec nos équipes de Decathlon Maroc qui souhaitaient rendre accessible cette pratique à toutes les sportives et futures sportives de leur pays. Nous mettons donc à disposition de tous les pays, toutes les villes, tous les magasins qui le souhaitent ce produit, il en revient néanmoins à la responsabilité de celui qui a la délégation de pouvoir de le valider à la commercialisation », a détaillé Angélique Thibault, la responsable de la marque Kalenji, au Figaro. Le groupe se place dans une posture de « tolérance absolue et une inclusion totale », et souligne que ce hijab de running n’est pas « un produit lié à n’importe quelle mode, mais un produit dédié à un usage sportif », a-t-elle poursuivi.

« Le promoteur de l’apartheid sexuel »

Dimanche, l’ajout de ce produit au catalogue a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’associations et de personnalités politiques. A l’image de Lydia Guirous, la porte-parole des Républicains :

Décathlon se soumet également à #islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes#Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire pic.twitter.com/3AFRAXmPCt — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) February 24, 2019

De son côté, Laurence Rossignol, l’ancienne ministre du droit des Femmes, a partagé un communiqué de la Ligue du droit international des femmes et du comité laïcité république, qui accusent Decathlon de se faire « le promoteur de l’apartheid sexuel ». « Le monde du sport se rend complice » de « l’enfermement » des femmes en Iran, en Algérie et en Arabie saoudite en « faisant la promotion d’un modèle islamiste féminin » destiné à « prolonger l’apartheid sexuel imposé aux femmes dans l’espace public », détaille le texte.

Communiqué de la Ligue du Droit International des Femmes et du Comité Laïcité République concernant la vente par #Décathlon de "hidjab running". #hijab

Des sportives entravées avec la complicité de marques occidentales. @comitelaicite @anniesugier pic.twitter.com/SAMDjpln73 — Les VigilantEs (@Les_VigilantEs) February 24, 2019

Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, elle, s’est interrogée sur un éventuel boycott de l’équipementier.