Le cardinal George Pell, numéro trois du Vatican. — ALBERTO PIZZOLI / AFP

Les faits avaient été commis dans la sacristie de la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne dans les années 1990. Le cardinal australien George Pell, numéro trois du Vatican, a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur mineur, devenant ainsi le plus haut responsable de l’Eglise catholique condamné dans une affaire de pédophilie, a annoncé mardi un tribunal australien.

Les longs périples ferroviaire et aérien de Kim Jong-un et Donald Trump pour arriver à Hanoï ne sont rien à côté du chemin qu’il leur reste à parcourir ensemble. Le dirigeant nord-coréen est arrivé mardi matin au Vietnam, après un trajet de plusieurs jours à travers la Chine, pour une deuxième rencontre avec le président américain, lourde d’enjeux au vu de la déclaration largement symbolique du précédent sommet de Singapour.

Mark Hollis, chanteur du groupe britannique Talk Talk, célèbre dans les années 1980, est mort à 64 ans, ont annoncé lundi plusieurs de ses proches sur les réseaux sociaux. Lancé à Londres en 1981, le groupe Talk Talk s’était fait connaître au Royaume-Uni et en Europe avec ses tubes au son pop synthétisé comme It’s My Life et Such a Shame. Mais le groupe avait ensuite changé d’orientation avec son album The Colour of Spring, sorti en 1986, caractérisé par une approche bien plus improvisée qui devait marquer le début du « post-rock ».