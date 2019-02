La vue sur la plaine d'Alsace depuis le mont Saint-Odile, un jour de beau temps en Alsace. — B. Poussard / 20 Minutes.

L'article le plus à lire du jour: «Ne pas lier trop vite cette vague de douceur au réchauffement climatique»

Il y a ce grand ciel bleu limpide et ce soleil éclatant depuis une dizaine de jours sur la quasi-totalité de la France et qui durera jusqu’à jeudi. Il y a aussi la Corse aux prises avec de violents incendies depuis samedi soir. Et février n’est toujours pas terminé. Mélangez le tout et la tentation devient grande alors d’invoquer le dérèglement climatique pour expliquer ces anomalies.

C’est en tout cas le parallèle dressé par Josiane Chevalier, préfète de Corse et de Corse-du-Sud lors d’un point d’étape, dimanche soir, sur la lutte engagée pour stopper la série d’incendies frappant l’île de Beauté. « On ne s’attend pas à avoir des feux en hiver mais, maintenant, je crois qu’il va falloir s’habituer », a-t-elle prédit. « Le lien entre cette vague de douceur et le dérèglement climatique n’est pas aussi simple », affirme pour sa part Christelle Robert, prévisionniste à Météo France. Elle répond aux questions de 20 Minutes par ici.

L'article le plus flippant du jour: Mounir Mahjoubi confirme une cyberattaque de grande ampleur

Le secrétaire d’Etat français chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, a confirmé, ce lundi sur CNews, une cyberattaque mondiale visant l’organisme international qui attribue les adresses Internet, l’ICANN. Cette attaque informatique « très rare » consiste à modifier les adresses des sites Internet pour les pirater. « Ce que les pirates ont réussi à faire est quelque chose de très rare : ils ont piraté l’annuaire et chaque fois que vous mettez l’adresse (d’un site Internet), au lieu d’aller sur la vraie machine, ils vous (emmènent) sur une autre machine qui leur appartient », a expliqué le secrétaire d’Etat. Un article qui explique tout par là.

C’est la première étape de l’enquête. L’AAIB, l’organe chargée d’expliquer les accidents aériens pour le gouvernement britannique a rendu un premier rapport d'étape sur le crash du Piper Malibu qui transportait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff. Long de 16 pages et disponible à tous, il expose en détails tous les éléments à disposition des enquêteurs à l’heure actuelle. Après sa lecture, 20 Minutes vous le résume par ici.

