Partagez vos photos d’animaux au Salon de l’agriculture

VOUS TÉMOIGNEZ Hello, veaux, vaches, cochons… Le Salon de l’agriculture a ouvert ses portes à Paris. Si vous y allez, partagez vos photos d’animaux

Une vache au Salon International de l'Agriculture, à Paris, Porte de Versailles, le 23 février 2019 — NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le Salon de l’agriculture se tient à Paris, du 23 février au 3 mars 2019. Emmanuel Macron s'y est rendu à l'ouverture, lors d’une visite qui a duré plus de 14 heures.

On ne va pas en faire tout un foin, mais on s’est dit que ce ne serait pas bête, si vous avez l’occasion de vous y rendre aussi, que vous partagiez vos photos d’animaux : veaux, vaches, cochons, poules, lapins, moutons, ânes, etc.

Alors, si vous le souhaitez, envoyez vos photos via le formulaire ci-dessous ou par mail à contribution@20minutes.fr. Les meilleures seront rassemblées dans un album, avec un article, parce que tous ces animaux, nous, on trouve sabot… ! Merci d’avance.