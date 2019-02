Illustration d'un Oscar. — EMMANUEL DUNAND / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Tout le monde attendait Roma. C’est finalement Green Book : Sur les routes du sud, l’histoire vraie d’un pianiste noir en tournée dans le Sud ségrégationniste américain avec son chauffeur blanc qui a remporté l’Oscar du meilleur film, dimanche soir. Alfonso Cuaron peut se consoler avec trois trophées, parmi lesquels ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film étranger. Et après les critiques, la diversité était cette fois au rendez-vous, notamment avec le premier trophée décroché par Spike Lee pour la meilleure adaptation avec BlacKkKlansman.

« Je crois que le dérèglement climatique est à l’œuvre. On ne s’attend pas à avoir des feux en hiver mais maintenant je crois qu’il faudra s’y habituer. » Le constat est de Josiane Chevalier, préfète de Corse et de Corse-du-sud, dressé ce dimanche soir lors d’une conférence de presse sur la série d’incendies qui a frappé l’île de Beauté depuis ce week-end.

Le camp du chef de l’Etat sortant Macky Sall a revendiqué dans la nuit de dimanche à lundi sa victoire dès le premier tour de la présidentielle au Sénégal, un résultat que ses deux principaux rivaux avaient contesté par avance. Face à Macky Sall, 56 ans, largement en tête dans de nombreux bureaux de vote selon de premiers résultats parcellaires égrenés par les médias locaux, seuls l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, 59 ans, et le député « antisystème » et ex-inspecteur des impôts Ousmane Sonko, 44 ans, paraissaient pourtant en mesure de se qualifier pour un éventuel second tour.