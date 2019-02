Des Vénézuéliens tentent d'accéder aux cartons d'aide humanitaire à la frontière avec la Colombie, le 23 février 2019 — DEIBISON TORRADO/EFE/SIPA

Le temps s’écoule, la vie s’avance, et vous, vous regardez droit devant vous. C’est parfait comme ça, mais n’oubliez pas de jeter un œil dans le rétroviseur sur l’actualité de ces dernières 48H. On vous a préparé ce qu’il ne fallait pas manquer.

1- L’impôt sur le revenu universel n’est « pas à l’étude » selon Matignon

Alors oui, mais en fait non. Seulement quelques heures après la publication de l’interview de la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault dans le JDD, Matignon a exclu l’idée d’un impôt sur le revenu universel

« C’est une idée qui revient souvent dans les débats et Jacqueline Gourault peut légitimement la restituer et la soutenir dans un moment où chacun est invité à faire des propositions. Mais la piste d’un impôt sur le revenu universel n’est pas à l’étude ».

Le sujet de la justice fiscale vous passionne ? Lisez donc cette interview passionnante !

2- Les « Gilets jaunes » ont voulu montrer qu’ils n’étaient « pas fatigués »

Avec 46.000 manifestants en France les « gilets jaunes » ont mobilisé 5.000 personnes de plus que la semaine précédente lors de l’Acte 15. La plupart des manifestations se sont déroulées dans le calme mais quelques heurts ont éclaté dans certaines villes, comme chaque week-end quasiment depuis le début du mouvement il y a plus de trois mois. Comme à Rennes où la maire a annoncé son intention de porter plainte.

3- Le Vatican va se doter de lois contre les abus sexuels

La fin de l’impunité ? Le Vatican a promis dimanche une prochaine législation pour lutter contre les abus sexuels au sein de la Curie et de la Cité du Vatican. Le pape, qui a comparé dimanche les agressions pédophiles dans l’Eglise à des « sacrifices païens » , souhaite aussi la création d’équipes d’experts pour aider certaines conférences épiscopales et diocèses dans des régions démunies à faire face à des cas d’abus sexuels.

L’Union européenne a condamné dimanche les actes de violence et le recours à des groupes armés par le régime au pouvoir au Venezuela pour empêcher l’entrée de l’aide humanitaire dans ce pays. La Colombie en particulier a du ordonner le retour de camions d’aide après avoir fait état de 285 blessés. Alors que le Venezuela s’enfonce dans une crise économique et politique majeure et que des militaires ont déserté en passant en Colombie, le président Nicolas Maduro a annoncé la fermeture de plusieurs frontières.

5- VIDEO. Le drôle d’accueil de Martine Aubry à deux ministres

La saison est encore fraîche dans les Hauts-de-France, mais avec Martine Aubry face à Agnès Buzyn et Nicole Belloubet on est proche de la banquise. Regardez…

