Le mouvement des « gilets jaunes », « ça me rappelle parfois le lancement du mouvement En Marche !, ce sont finalement des citoyens qui, sans aucune étiquette politique connue, décident de faire valoir des revendications, des envies, des propositions, et qui tentent de trouver une manière de se faire entendre. » A Saint-Josse, près du Touquet (Pas-de-Calais), Tiphaine Auzière, l’une des filles de Brigitte Macron, a organisé vendredi soir un débat avec un ancien « gilet jaune », Cyril Gest, pour « trouver des solutions », comparant ce mouvement aux débuts d’En Marche !.

Originaire de Boulogne-sur-Mer, Cyril Gest a participé à plusieurs réunions de « gilets jaunes », mais a rapidement quitté le mouvement, estimant que la manière dont il s’était « structuré » n’était pas « efficace » pour faire « avancer le débat ». « Quand j’ai rencontré Tiphaine Auzière, j’ai trouvé une personne à l’écoute et qui avait vraiment envie d’apporter des solutions », a expliqué Cyril Gest à la presse.

« Créer un espace de dialogue dans lequel on pouvait échanger »

Quelque 250 personnes, dont une trentaine de « gilets jaunes », ont participé à ce débat organisé en groupes de travail autour de plusieurs thèmes dont la fiscalité, la démocratie ou encore la citoyenneté. Avec Cyril Gest, « on s’est rendu compte qu’il y avait une attente de créer un espace de dialogue dans lequel on pouvait échanger, discuter, avec des personnes qui n’avaient pas forcément les mêmes avis, a affirmé Tiphaine Auzière. On avait envie ensemble de trouver des solutions. »

« A partir du moment où il y a des débordements », ça peut être « condamné », « mais il y a beaucoup de revendications qui s’entendent et qui justifient qu’on se retrouve ce soir, parce que je pense que beaucoup de personnes ont des choses à dire, ont des propositions à faire », a encore plaidé la fille de Brigitte Macron.

« Des gens travaillent 42 ans pour gagner 1.000 euros ! »

Lors de ce débat, Tiphaine Auzière a été interpellée à de nombreuses reprises par des participants, à l’image de Serge, retraité : « Quand on voit ce que touchent les politiques en retraite quand ils quittent leur fonction, ce n’est pas normal… Des gens travaillent 42 ans pour gagner 1.000 euros ! ». « Je comprends, je comprends », a répondu l’avocate.

« Qu’on ne touche pas aux revenus des gens qui n’ont déjà pas grand chose… Espérons que, dans une discussion familiale, elle le répétera à son beau-père… Mais est-ce qu’il écoutera ? », a lancé le retraité venu de Berck et portant son gilet jaune.

Tiphaine Auzière s’est pleinement investie dans la campagne de son beau-père en 2017. Elle était par ailleurs suppléante de Thibaut Guilluy, candidat LREM battu par Daniel Fasquelle aux dernières législatives. La jeune femme de 35 ans a, par ailleurs, une nouvelle fois démenti l’infox circulant sur les réseaux sociaux affirmant qu’elle avait touché 10.000 euros pour organiser ce débat.