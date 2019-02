Les acteurs du film «Le grand bain». — RESOR FILMS – CHI-FOU-MI PRODUCTIONS - COOL INDUSTRIE – STUDIOCANAL - TF1 FILMS PRODUCTION - ARTEMIS PRODUCTIONS

Parce qu’à Montpellier, en terrasse, cet après-midi, vous écriviez l'histoire, vous n’avez pas eu le temps de lire l’actu. Ce résumé de l’actu est fait pour vous…

L’enquête 20 Minutes du jour : pourquoi l'ex-CM de Macron a-t-il effacé des centaines de tweets?

Dans les jours qui ont suivi l’article lançant l’affaire de « la ligue du LOL », l’ancien journaliste Mathieu Géniole, qui a été community manager d’Emmanuel Macron à Bercy entre 2014 et 2016, a supprimé 393 tweets sur son compte personnel et s’est désabonné de 67 comptes. Depuis, six victimes déclarées de la LDL dont 20 Minutes a recueilli le témoignage affirment que Mathieu Géniole les a attaquées personnellement.

L’info 20 Minutes du jour : Un deuxième juge nommé pour enquêter sur la mort de Robert Boulin

Robert Boulin retrouvé mort le 30 octobre 1979 dans l'étang Rompu de la forêt de Rambouillet. - Michel Clément / AFP

Ministre du Travail sous Valéry Giscard d’Estaing, Robert Boulin avait été retrouvé mort dans les quarante centimètres d’eau d’un étang de la forêt de Rambouillet en octobre 1979. En 2015, la justice a rouvert une enquête pour « assassinat », mais l’enquête 40 ans après les faits est complexe. Aussi le président du tribunal de Versailles a-t-il décidé de la confier à deux juges d’instruction a-t-on appris ce matin. Nadège Pequignot rejoint donc Denis Couhé pour diriger l’enquête.

#Boulin : Selon Fabienne Boulin, le juge a indiqué avoir chargé, en mars, le service enquête de retranscrire l'Envoyé Spécial consacré à l'affaire Boulin. "Cela fait trois mois qu'ils font ça...", se désole-t-elle. — Vincent Vantighem (@vvantighem) June 13, 2018

La (jeune) personnalité du jour : Greta Thunberg, Suédoise de 16 ans et nouveau visage de la lutte pour le climat?

Du haut de ses 16 ans, la Suédoise Greta Thunberg est devenue le porte-voix de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est à l’initiative des « Fridays for Future », les vendredis lors desquels les écoliers, lycéens et étudiants font grève pour dénoncer le réchauffement climatique. Ce vendredi, elle était à Paris. L'occasion de dresser son portrait.

La bonne surprise du jour : Rennes prend le gros lot avec Arsenal en Ligue Europa

Jeudi soir, Rennes a enchanté les fans de foot en sortant le Betis Séville au terme d’un match superbe. Ce vendredi, le club breton a découvert quel adversaire se dresserait sur sa route en huitième de finale et il s’agit d’un gros morceau. Les Gunners d’Arsenal viendront au Roazhon Park, le 7 mars avant d’accueillir les Rouge et noir une semaine plus tard. Notre rédaction rennaise est très confiante et vous explique pourquoi.

Le rendez-vous du soir : Les César 2019, c'est ce soir

La 44e cérémonie des César, récompenses du cinéma français, se tient ce vendredi à Paris. Le Grand Bain et Jusqu’à la garde, en tête en nombre de nominations, sont favoris. Mais des outsiders tels que En liberté !, Les Frères Sisters ou Guy ont aussi leurs chances.​