Illustration d'un embouteillage. — M.Libet / 20 Minutes

C’est le début du chassé-croisé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes, et donc l’arrivée des premiers bouchons. Et pour le coup pas de jaloux dans le secteur : toute la région est classée noir dans le sens des départs, et rouge dans le sens des retours. Pareil en Bourgogne et dans le Grand-Est.

Il faut dire que samedi, tout le monde est en vacances scolaires : la zone C débute sa période de vacances de février tandis que la zone B la termine. Et c’est la deuxième semaine pour la Zone A (dont fait partie l’Auvergne-Rhône Alpes) et où affluent les voitures pour faire du ski.

Pensez à partir (très) tôt

Vendredi est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France dans le sens des départs tout comme en Bourgogne et dans le Grand Est dans le sens des retours. Au niveau national, samedi est classé orange dans le sens des départs et vert pour les retours.

Du coup, si vous voulez être plus malins que tout le monde et éviter d’horribles bouchons, il va falloir partir tôt le vendredi. Bison Futé recommande par exemple de quitter l’Ile de France avant 14h. Et si vous partez le samedi, avant 8h en évitant de circuler sur l'autoroute A43 en direction des Alpes toute la journée.



Bon allez bonne nouvelle par contre, dimanche est classé vert.