Photo non datée de Fabien Clain. — OFF / AFP

Pour vous, mais aussi pour le chat Caramel, qui a fait 800 km en covoiturage afin de retrouver sa famille, voici notre résumé de l’actu du jour en cinq points :

L’info du jour : Le djihadiste français Fabien Clain tué par une frappe en Syrie

Une frappe de la coalition internationale a tué Fabien Clain mercredi en Syrie. Le djihadiste français avait revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Son frère Jean-Michel, également impliqué dans la revendication, aurait été gravement blessé dans l’attaque.

L’article le plus lu du jour : En Normandie, la plus grosse usine de Nutella au monde à l'arrêt

Une ligne de production du Nutella à Villers-Ecalles - Nicolas Raffin/20 Minutes

Ferrero a suspendu, « par précaution », la production du premier site de fabrication au monde de Nutella, en Normandie, après avoir repéré un « défaut de qualité ». L’usine de Villers-Ecalles produit 600.000 pots par jour. « Pour l’heure, nous pouvons affirmer qu’aucun produit actuellement sur le marché n’est concerné par la situation et que l’approvisionnement de nos clients se poursuit sans interruption », a assuré le service de presse de Ferrero France.

L’interview du jour : Tony Estanguet explique le choix des quatre sports invités à Paris 2024

« On est allé chercher des sports qui ont les plus grandes communautés sur les réseaux sociaux », explique notamment Tony Estanguet. Le skate, l’escalade, le surf et le breakdance ont été proposés par les organisateurs comme sports invités à Paris 2024. õ On veut qu’ils donnent envie aux jeunes de pratiquer le sport, de vivre l’expérience Paris 2024. Si on propose des sports qui leur parlent, ça va être plus simple pour eux de s’associer au projet. »

Le portrait du jour : Théo Maledon, 17 ans, futur star du basket français

A 17 ans, le meneur de jeu villeurbannais Théo Maledon est la révélation de la saison en Jeep Elite. Il effectue ses débuts en équipe de France, ce jeudi en Finlande. Sa phénoménale trajectoire devrait vite le conduire en NBA, sur les traces de son président à l’Asvel, Tony Parker.

La vidéo du jour : Le visage d'un soldat de Napoléon reconstitué

Un laboratoire de l’université de Bordeaux a réussi à recréer le visage d’un soldat napoléonien, sur la base d’un crâne découvert dans un charnier remontant à l’époque de la Campagne de Russie de 1812. Objectif premier : comprendre le traumatisme que le soldat avait subi, mais aussi utiliser l’imagerie pour pallier l’interdiction de rapatrier en France ces ossements considérés comme objets archéologiques.