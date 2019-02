Emmanuel Macron, le 19 février 2019. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Définition de l’antisionisme, dissolution d’associations racistes ou antisémites… Emmanuel Macron a déroulé, mercredi soir lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), ses mesures pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme en France. Voici ce qu’il faut retenir du discours du président prononcé devant les représentants de la communauté juive au lendemain des rassemblements contre l’antisémitisme qui se sont tenus dans de nombreuses villes à travers le pays, notamment place de la République à Paris.

En chute dans les sondages, Vladimir Poutine a assuré mercredi vouloir améliorer la qualité de vie de ses compatriotes mais aussi menacé de déployer les nouvelles armes de la Russie contre les pays occidentaux. Moins d’un an après avoir été réélu pour un quatrième mandat avec un score sans précédent en près de 20 ans de pouvoir, le président russe voit sa cote de confiance dégringoler à ses plus bas niveaux depuis l’annexion de la Crimée en 2014, sous l’effet de la chute continue du niveau de vie depuis cinq ans, du relèvement de l’âge de la retraite et de la hausse de la TVA.

L’affaire avait déclenché une vive émotion aux Etats-Unis. Mais ce qu’il avait présenté comme une agression raciste et homophobe n’aurait été qu’une mise en scène. L’acteur américain noir et gay Jussie Smollett, connu pour son rôle dans la série Empire, a été inculpé pour trouble à l’ordre public par un grand jury de Chicago. Ce chef d’inculpation couvre notamment les fausses plaintes à la police, un délit passible de 18 mois de prison.