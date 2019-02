Portrait de Mohamed Jimmy, médecin à SOS médecin qui a publié En attendant le docteur. — Félicien Delorme / Flammarion

C’est mercredi et le week-end se rapproche. Et, en plus, voilà déjà l’heure du résumé de l’actu du jour que vous attendez tous, on le sait. Surtout à Bonifaccio et à Metz.

Jimmy Mohamed, de SOS médecins, publie ce mercredi un essai pour aider les parents à ne pas paniquer face à une bronchiolite, grippe ou infection urinaire de leurs enfants. Un livre clair qui délivre des conseils précis sur les symptômes, les traitements et les mesures de prévention des diverses maladies (otites, grippe, gastro, bronchiolite, etc.) et autres problèmes de santé (allergies, vers, infections urinaires, etc.).

Un Mulhousien, soupçonné d’avoir proféré des insultes antisémites envers Alain Finkielkraut lors de l’acte 14 de la mobilisation des « gilets jaunes » à Paris, a été placé en garde à vue mardi soir. Le portrait de cet homme de 36 ans, père de famille, est à lire par ici

La Cour de cassation a ordonné un nouveau procès en appel dans l’affaire de la mort de la petite Fiona. Sa mère, Cécile Bourgeon, devrait sortir de prison ce mercredi soir. Elle avait été condamnée en février 2018 à vingt ans de prison. Le procès en appel ayant été jugé entaché d’irrégularités et c’est la peine dont Cécile Bourgeon a écopé en première instance qui s’applique. Une peine de cinq ans de prison, qu’elle a déjà purgée. Un nouveau procès en appel pourrait se tenir à Lyon avant la fin de l’année.

#Fiona : Cécile Bourgeon devrait sortir de prison ce mercredi soir ou jeudi matin au plus tard. Son avocat a déjà pris contact avec le parquet général. Selon les infos de @20Minutes, elle devrait aller vivre chez sa mère, à Perpignan.https://t.co/SQQv0lNbwZ — Vincent Vantighem (@vvantighem) February 20, 2019

Bon, nous elle nous a bien fait rire cette chanson d’amour à la France de Laura Laune, mais visiblement cela n’a pas été le cas de tout le monde. Au point qu’elle a été coupée au montage de l’émission Le grand oral, diffusée sur France 2. La jeune Belge l’a pris avec le sourire et a choisi de la poster sur son compte YouTube. On ne saurait trop vous conseiller d’aller l’écouter avant de vous offusquer de son contenu (qui n’est pas sans rappeler les belles paroles de Didier Super).

Et si vous avez aimé ces immanquables vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.