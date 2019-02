Photo d'illustration d'une boulangerie. — B. Poussard / 20 Minutes.

Une boulangerie de Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) se serait bien passée d’une polémique apparue sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Cette boutique située dans la région lyonnaise commercialisait en effet une pâtisserie nommée « Mamadou » et représentant la tête d’un homme noir.

De nombreux internautes ont vite pointé une initiative raciste, après avoir découvert sur Twitter une vidéo montrant cette pâtisserie.

video patisserie " mamadou " (tete de negres) vendue 2 euros 70 par la boulangerie " au fournil murois " pic.twitter.com/tV5SpXCEuX — afroleaks (@AAfroleaks) February 17, 2019

Ange Filippi, le gérant de la boulangerie, n’a pas tardé à réagir en postant une vidéo sur Facebook, via la Ligue de défense noire africaine, afin de réagir à l’important « bad buzz ». Celui-ci explique ne pas avoir lancé cette pâtisserie mais l’avoir reprise de son prédécesseur : « Dès le premier tweet publié, elle a été retirée de la vente. Vous ne la trouverez plus jamais chez nous, et j’espère nulle part ailleurs ».

« En aucun cas on a cherché à provoquer, à insulter ou à indigner les gens. Nous sommes confus. On n'aurait peut-être jamais dû laisser une telle pâtisserie en vente chez nous. On espère que vous croirez en notre sincérité », insiste Ange Filippi, très marqué par cette polémique.