Illustration de la cup song — J. Urbach/ 20 Minutes

Vous ne savez plus comment occuper vos enfants pendant les vacances ou le mercredi après-midi ? Aucun problème, nous avons ce qu’il vous faut. Niveau matériel, vous n’aurez besoin que d’un gobelet en plastique, et si possible d’un téléphone ou d’un ordinateur pour écouter de la musique. Pour le reste, on va essayer de vous guider.

Pendant les vacances, dans le cadre de sa grande exposition dédiée au rock (à voir jusqu’en novembre 2019), le Château des ducs à Nantes propose des ateliers intitulés «Cup clap song» à destination des enfants de 4 à 11 ans. La technique, popularisée grâce au film « Pitch perfect » (sorti en 2012), consiste à jouer un morceau ou accompagner une chanson en rythme grâce à un gobelet.

Voici quelques rudiments, enseignés par les médiatrices du Château. Pour un meilleur rendu, elles recommandent de réaliser l’enchaînement sur le titre Louxor de Philippe Katerine.