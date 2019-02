Le grand couturier Karl Lagerfeld à Paris en 2004. — ALFRED/SIPA

Au soleil, sous la pluie, ni à midi, ni à minuit mais plutôt autour de 18H30, voici vos informations immanquables de la journée.

L’Adieu du jour : le couturier Karl Lagerfeld est décédé

Monsieur Karl, aka « le Kaiser » disait préférer mourir plutôt qu’avoir un enterrement. Il est décédé a-t-on appris ce mardi 19 janvier de sources concordantes. Probablement à l’âge de 85 ans, le couturier n’ayant jamais véritablement confirmé son âge. La fin d’un règne de près de soixante ans dans la mode comme styliste, photographe, réalisateur et éditeur allemand. « En un sens, je suis sans âge, je n’appartiens à aucune génération », s’amusait le créateur iconique. Son portrait à relire ici. Et l’interview admirative d'un jeune couturier là.

L’article à lire du jour : antisémitisme, climat, attentat… les marches sont-elles utiles ?

Des manifestants à La marche pour le climat le 8 décembre à Lyon. - Isabelle Simon/SIPA

Dénoncer l’inaction climatique du gouvernement, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, à chaque semaine sa marche. La plupart du temps pacifistes, elles rassemblent parfois plusieurs millions de personnes, côte à côte, pour une même cause. Mais sont-elles réellement utiles ? Pourquoi une marche plutôt qu’une manifestation ? Quelle est la différence ? Quelques heures avant la marche contre l’antisémitisme, ce mardi soir, 20 Minutes a interrogé Michel Wieviorka, sociologue et écrivain, directeur d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Découvrez son interview.

La sortie du jour (ou plutôt de demain) : Grâce à Dieu, le film de François Ozon en salles dés ce mercredi

Bernard Verley et Melvil Poupaud dans Grâce à Dieu de François Ozon - Mars Films

Grâce à Dieu, le film de François Ozon sortira bien ce mercredi. La justice a étudié le deuxième recours en référé ce mardi et a débouté une ex-membre du diocèse de Lyon. Régine Maire, qui travaillait avec le cardinal Barbarin, avait demandé que son nom soit retiré. Les détails de l’affaire ici ici et encore ici.

L’intox du jour : non, Christophe Castaner ne veut pas qu'un portrait de Macron soit affiché chez tous les Français

Christophe Castaner - POL EMILE / SIPA/SIPA

Le ministre de l’Intérieur aurait déclaré que « les Français doivent réaffirmer leur soutien à notre République. Dès avril, j’exigerai qu’un portrait officiel du chef de l’Etat soit affiché dans chaque foyer français sous peine de lourdes sanctions judiciaires. ». On vous rassure, c’est totalement faux. Notre fact-checking à lire ici.

Voilà c’est tout pour aujourd’hui et n’oubliez pas de faire un petit tour du côté de nos podcasts d’actualité et de Minute Papillon !