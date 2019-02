Ingrid Levavasseur, figure des "gilets jaunes" à Grand Bourgtheroulde, le 15 janvier 2019. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Samedi, elle affirmait ne pas vouloir « baisser les bras » malgré les « centaines de messages » d’insultes qu’elle recevait. Ingrid Levavasseur a été prise à partie ce dimanche lors d’une manifestation des «gilets jaunes» à Paris, sur le Champ-de-Mars.

Cette figure du mouvement, qui a récemment renoncé à conduire une liste de « gilets jaunes » aux européennes, a dû être exfiltrée du cortège face à l’hostilité d’autres manifestants, indique l’AFP.

Sur des images filmées par un journaliste, on aperçoit Ingrid Levavasseur vivement prise à partie, alors qu’elle est en train de répondre à une interview. « Enlève ton gilet… », lui lancent certains manifestants. « Vous êtes en train de donner une belle image du mouvement », répond, dépitée, la manifestante aux doigts d’honneur et autres insultes.

L’aide-soignante normande de 31 ans, critiquée sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a annoncé sa candidature (finalement retirée) aux européennes. « Je ne vais certainement pas plier. Ça ne va certainement pas me décourager. Au contraire, ça va me rendre plus forte », a-t-elle répondu quelques instants plus tard sur BFMTV.