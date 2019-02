Alain Finkielkraut, le 26 novembre 2013 à Paris. — PIERRE VILLARD/SIPA

1. Finkielkraut victime d’insultes antisémites samedi à Paris

De l’acte 14 des « gilets jaunes » samedi, il reste surtout ces images. En marge du cortège, le philosophe Alain Finkielkraut a été victime d'insultes antisémites. Ce dimanche, le parquet de Paris Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion ». Le philosophe lui-même a annoncé ne pas vouloir porter plainte.

L’info en plus : L’acte 14 des « gilets jaunes » a vu une moindre mobilisation. Le ministère de l’Interieur a recensé 41.500 manifestants. Selon un sondage, 52% des Français souhaitent que ces manifestations, qui ont débuté il y a trois mois, cessent.

2. Les abus sexuels dans l’Eglise, « un péché collectif »

Le patron des évêques français Mgr Ponthier, dénonce dans une interview au JDD publiée ce dimanche une faillite collective des chrétiens et appelle l’Eglise à prendre ses responsabilités. Le président de la conférence des évêques estime que le silence autour des actes de pédophilie dans l’Eglise résulte d' « un péché collectif » et d’un système qui « néglige » la parole des victimes. « Il y a quelque chose de systémique dans la négligence, le poids et la défense des institutions par rapport aux personnes victimes », constate-t-il.

L’info en plus : Le pape a rendu à l'état laïque Theodore McCarrick, ancien archevêque émérite de Washington âgé de 88 ans, jugé coupable d’abus sexuels par le Vatican. Un « signal clair » que les abus ne sont plus tolérés, estiment les évêques.

3. Donald Trump incite les Européens à rapatrier et juger leurs prisonniers djihadistes

Alors que le dernier morceau de territoire appartenant aux djihadistes pourrait bientôt tomber, le président américain Donald Trump a incité les Etats européens à rapatrier et juger leurs ressortissants djihadistes prisonniers. « Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l’EI que nous avons capturés en Syrie afin de les faire passer en jugement », a tweeté le président américain.

L’info en plus : Le retrait militaire américain ne sera ni rapide, ni brutal, a prévenu l’émissaire spécial américain pour la Syrie, James Franklin Jeffrey. Il s’accomplira en concertation avec les alliés des États-Unis, a-t-il également indiqué.

4. Un immeuble en flammes dans le 19e arrondissement à Paris

Treize personnes ont été légèrement blessées dans l'incendie d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris samedi en fin d’après-midi. Cent pompiers et 25 engins ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Les victimes, parmi lesquelles deux enfants et un policier, ont été principalement intoxiquées par les gaz et les fumées.

L’info en plus : Le convoyeur de fonds accusé d’avoir dérobé son fourgon à Aubervilliers lundi 11 février a été mis en examen et écroué samedi. Il avait disparu avec son fourgon blindé contenant 3,1 millions d’euros, lundi. Il a été interpellé mardi à Amiens, mais il manque plus de la moitié des fonds.

5. A The Voice, on reconnaît des têtes connues

Des anciens de l’Eurovision et de la « Star Ac », et des révélations : on peut ainsi résumer The Voice cette saison. le chanteur originaire d’Haïti et interprète de Pense à moi, lors du premier prime, l’émission a accueilli deux nouvelles têtes bien connues des téléspectateurs et mélomanes. Sidoine est ainsi un ancien candidat de la Star Academy, en fait de la neuvième et dernière saison diffusée en 2013 sur NRJ12. Il était même allé jusqu’en demi-finale. Quant à Virginie, vous la connaissez sans le savoir, sous le nom de Lisa Angell. La chanteuse représentait la France au concours de l’Eurovision 2015.

L’info en plus : Nadav Lapid repart de la Berlinale avec l’Ours d’or pour son film Synonymes et François Ozon avec le Prix du jury pour Grâce à Dieu.