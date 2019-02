Un « gilet jaune » à Paris, pendant l'acte 9. — DMI/WENN.COM/SIPA

Pas de repos pour les « gilets jaunes » ce week-end. Après les manifestations samedi pour l'acte 14 du mouvement social, ce dernier se poursuit ce dimanche, pour raison d’anniversaire. C’est en effet les trois mois des « gilets jaunes », le premier acte du mouvement ayant eu lieu le 17 novembre.



Du coup, une mobilisation est en cours ce dimanche. A Paris, les manifestants se dirigent sur les Champs-Elysées, le début de la manifestation étant prévu pour 13 heures. Une marche placée sous le signe de l’apaisement. Le cortège, déclaré en préfecture, prendra la direction du Champ de Mars, en passant par le siège du Medef, le mur de la Paix, et le ministère du Travail, rue Grenelle. L’évènement Facebook, Dimanche jaune, partagé par Eric Drouet, comptait 1.500 participants et 8.800 intéressés. « On fait les choses dans le cadre de la loi, comme ça on ne peut rien nous reprocher », ont prévenu les organisateurs.