FAKE OFF Une vidéo virale sur Facebook montre des pompiers asperger des policiers de mousse à Bruxelles, une scène authentique mais vieille de plusieurs années

Pompiers et policiers à Bruxelles, en mars 2011. — Geert Vanden Wijngaert/AP/SIPA

Depuis sa mise en ligne le 9 février, une vidéo Facebook montrant des pompiers à Bruxelles asperger des policiers de mousse est devenue virale.

« À quand ce genre de scène en France ? » s'interroge ce post, en pleine mobilisation des « gilets jaunes ».

La scène est authentique, mais s'est produite en 2013, contrairement à ce que pourrait laisser penser la publication.

Alignée en rang derrière une ligne de barbelés, les policiers restent imperturbables malgré la mousse et l’eau dont ils se font asperger par des pompiers qui leur font face. Depuis sa mise en ligne sur Facebook le 9 février, cette brève vidéo a été visionnée près de 950.000 fois et entraîné plus de 33.000 partages.

Sa légende explique qu’il s’agit de « pompiers de Bruxelles [qui] aspergent de mousse la police » et s’interroge, en pleine période de mobilisation sociale des « gilets jaunes » : « À quand ce genre de scène en France ? »

Elle laisse ainsi supposer que cette manifestation s’est déroulée récemment… alors qu’elle a été filmée il y a six ans.

FAKE OFF

Nombre d’articles (et de vidéos) avaient en effet relaté, en octobre 2013, cette manifestation remarquée des pompiers à Bruxelles, qui réclamaient des moyens supplémentaires.

Après avoir bloqué différents axes de circulation dans le centre de la capitale belge à l’aide d’une trentaine de camions, ils avaient gagné la rue de la Loi, où se trouvait le Premier ministre de l’époque, Elio Di Rupo, sous protection du barrage policier visible sur la vidéo.

Une pratique récurrente

Le recours à la mousse lors des manifestations est visiblement une pratique prisée des pompiers de Bruxelles puisqu’ils y avaient déjà eu recours en mars 2011, comme le rapportait Le Soir, puis de nouveau en décembre 2013 - lors d’un face-à-face qui avait cette fois été marqué par des tensions plus vives.

La vidéo Facebook reprend pour sa part le montage d’une vidéo de RT, le média russe réputé proche du Kremlin, qui n’existait pas encore sous sa version francophone.

