Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Airbus a annoncé la fin de la production de l’A380, son vaisseau amiral dont les livraisons cesseront en 2021, a annoncé Tom Enders dans un communiqué jeudi, après que la compagnie Emirates a décidé de réduire ses commandes de 39 A380. « La conséquence de cette décision est que notre carnet de commandes n’est plus suffisant pour nous permettre de maintenir la production de l’A380, a déclaré Tom Enders. Cela mettra un terme aux livraisons d’A380 en 2021 ». Emirates remplace cette commande par une autre pour 40 A330neo et 30 A350.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré mercredi que l’armée française était intervenue contre une colonne de rebelles au Tchad au même titre qu’elle l’avait fait au Mali en 2013 contre les djihadistes. « Il s’agissait d’une colonne d’une cinquantaine de pick-up venus de Libye pour prendre le pouvoir à N’Djamena par la force », a-t-il dit devant la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, après avoir déjà évoqué la veille une tentative de « coup d’Etat » au Tchad.

Des échanges directs, souvent bruts et abrupts : Edouard Philippe s’est retrouvé sur la défensive mercredi soir lors d’un débat rude et « intense » sur le plateau de LCI et RTL face à dix Français, dont la « gilet jaune » Ingrid Levavasseur.