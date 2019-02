Des fourmis en train de transporter un insecte. — ARDEA/MARY EVANS/SIPA

Le départ du jour : Juppé va dire adieu à Bordeaux

Il jurait ses grands dieux qu’il irait au bout de son mandat. Finalement, l’appel du Conseil constitutionnel aura été le pus fort. L'ancien Premier ministre Alain Juppé va succéder à Lionel Jospin parmi les « Sages », et devrait annoncer ce jeudi qu’il démissionne de son poste de maire.

L’inquiétude du jour : Les insectes de moins en moins nombreux

Près de la moitié des espèces d’insectes, essentiels aux écosystèmes comme aux économies, sont en déclin rapide dans le monde entier, alerte une étude qui met en garde contre un « effondrement catastrophique » des milieux naturels. Et on vous explique dans cet article pourquoi ce n’est pas une bonne nouvelle.

Le fail du jour : Garde à vue pour un employé d’une boulangerie qui avait refusé de servir un policier

La scène avait eu un fort retentissement sur les réseaux sociaux : un employé d’une boulangerie parisienne qui avait refusé de servir un policier le 2 février, en marge de la manifestation des « gilets jaunes », a été placé en garde à vue mardi. On vous laisse lire la suite par là.

Le point sémantique du jour : L’assemblée adopte le mot parent à la place de père ou mère

Les mots « père » et « mère » vont disparaître des formulaires scolaires. L’Assemblée a adopté mardi en première lecture un amendement qui consacre l’homoparentalité dans le cadre du projet de loi « Ecole de la confiance » portée par Jean-Michel Blanquer. Les formulaires scolaires devront désormais porter les mentions « parent 1 » et « parent 2 ».

Explications dans cet article.

La vidéo du jour : Quels produits périmés pouvez-vous consommer ?

C’est parfois la guerre de la DLC (date de limite de consommation) devant le frigo. « Je jette, c’est périmé », suivi de la mine effondrée et culpabilisatrice de votre conjoint(e) qui assène un « Non, laisse, je vais finir ». Qui a raison ? Vous saurez après avoir vu cette vidéo.

