JUSTICE Le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert samedi une enquête en recherche des causes des blessures graves...

Lors de la manifestation "gilets jeunes", le 09/02/2019 à Paris. Cr2dit:MARIN DRIGUEZ/SIPA — MARIN DRIGUEZ/SIPA

Une enquête judiciaire a été ouverte sur le cas du manifestant qui a eu une main arrachée samedi lors d’une manifestation de « gilets jaunes » à Paris, a annoncé dimanche le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. De son côté le parquet de Paris a indiqué à l’AFP avoir ouvert samedi une enquête en recherche des causes des blessures graves.

L’homme blessé a été opéré ce dimanche. « L’opération a été longue ce matin, c’est un travail méticuleux, c’est une blessure grave que je regrette », a déclaré le ministre sur France Inter/Franctvinfo/Le Monde.

Il a voulu prendre dans la main cette grenade

Le manifestant présent dans le cortège parisien des « gilets jaunes » a eu une main arrachée samedi à la mi-journée à Paris, près de l'Assemblée nationale, où de vives tensions ont eu lieu. Selon un témoin interrogé samedi par l’AFP, le manifestant « a reçu une grenade de désencerclement au niveau de son mollet, il a voulu mettre un coup de main dedans pour ne pas qu’elle explose vers sa jambe et elle a pété quand il l’a touchée ».

Christophe Castaner a expliqué qu'« il y a eu une attaque contre le fronton de l’Assemblée nationale, des gens voulaient rentrer dans l’Assemblée nationale, les gendarmes se sont retrouvés encerclés face à une foule très hostile et ils ont voulu se désencercler ». « Un manifestant (…) a voulu prendre dans la main cette grenade et elle a explosé », a-t-il ajouté.

45 personnes ont été interpellées à Paris

Le ministre a par ailleurs souligné que 133 enquêtes judiciaires étaient actuellement menées par l’inspection générale de la police nationale (IGPN), allant « de blessures graves (…) à l’insulte simple ». Il a aussi évoqué les violences qui ont émaillé l’acte 13 des «gilets jaunes» samedi à Paris, estimant que « depuis quelques années, l’ultra violence rentre dans nos manifestations ».

« La quasi totalité des distributeurs de billets des banques du parcours de la manifestation d’hier ont été détruits mais aussi du mobilier urbain et des voitures souvent de luxe : c’est très classique de l’ultragauche », a-t-il dit.

Samedi une Porsche a notamment été incendiée ainsi qu’un véhicule de la mission vigipirate à deux pas de la Tour Eiffel, et a affirmé le ministre, « c’est la même personne » qui a incendié les deux véhicules, « quelqu’un qui est bien identifié et vient de la mouvance anarcho libertaire », « il est actuellement en garde à vue ». Samedi, 45 personnes ont été interpellées à Paris en marge des manifestations « gilets jaunes » et 42 ont été placées en garde à vue, selon les autorités.