La cage d'escalier de Bellefontaine, à Toulouse, où les cris ont retenti. — Sofia OIO - Twitter

Samedi une Toulousaine a diffusé sur les réseaux sociaux les cris déchirants de sa voisine battue.

Son témoignage a déclenché une vive émotion et une grande solidarité.

Une enquête a été ouverte.

« Je suis bouleversé. Elle halète (…) j’entends les coups pleuvoir ». Samedi au petit matin, Sofia, une féministe toulousaine a créé une vive et salvatrice émotion sur les réseaux sociaux en postant les cris insupportables poussés par sa voisine sous les coups de son conjoint.

Elle dormait profondément dans son appartement de Bellefontaine quand, vers 4h du matin, les hurlements ont commencé. Ou plutôt re-commencé : Sofia avait déjà fait un signalement il y a quelques semaines et ses voisins lui ont confié que le calvaire de la jeune femme battue dure depuis au moins un an.

Samedi, elle est descendue deux fois tambouriner à la porte du couple. Elle a été vivement rabrouée et insultée par l’homme. Et le manège, insupportable, a recommencé. Sofia a donc appelé la police. « Une patrouille est venue, elle s’est contentée de relever les identités, raconte-t-elle. Elle n’est pas restée dans l’escalier pour un éventuel flagrant délit et immédiatement après son départ, les cris ont repris ».

Des soutiens par milliers

La vidéo postée (que nous avons décidé de ne pas diffuser) date d’ailleurs de ce moment-là. « J’étais désespérée », souligne Sofia. Ses tweets et son récit ont été partagés des dizaines de milliers de fois, alertant jusqu'au cabinet de la ministre Marlène Schiappa, tandis qu’elle-même se démenait pour alerter le procureur, la mairie, la préfecture.

« J’ai été très étonnée d’être aussi lue et de recevoir autant de témoignages de soutien et de conseils, confie Sofia. C’est le signe que le travail de fourmi des féministes porte ses fruits et que les violences faites aux femmes ne sont plus cantonnées à la sphère privée, elles suscitent la solidarité ».

Elle a aussi dû éconduire un tas de twittos qui demandaient l’adresse pour faire justice eux-mêmes.

Sofia, à qui la préfecture a assuré via Twitter que le dossier était « en cours de traitement », est convoquée à 14h ce dimanche au commissariat central de Toulouse pour témoigner. La jeune victime ne souhaite apparemment pas déposer plainte. Mais la voisine solidaire ne regrette rien. Elle garde en tête que début janvier, à deux pas de leur immeuble, un féminicide a été commis.