Une urne pleine de bulletins de vote à Paris — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Près des trois quarts des Français sont favorables à la tenue d'un référendum dans les prochains mois, mais sont partagés à l'idée qu'il se tienne le 26 mai, jour des élections européennes, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

Ainsi, 73% des personnes sondées sont favorables à la tenue d'un référendum en France dans les prochains mois, et 27% y sont défavorables.

S'il devait bien avoir lieu, les sondés se partagent à égalité sur sa date: 50% souhaiteraient que la consultation se tienne plutôt en même temps que les élections européennes de mai, et 50% plus tard dans l'année.

*Enquête réalisée en ligne jeudi et vendredi auprès d'un échantillon de 1.006 personnes de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.