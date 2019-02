Des suporters de Cardiff rendent hommage à Emiliano Sala. (Archives) — THIBAULT CAMUS/AP/SIPA

Le loser du jour : Obispo, Bruel, Daho… Retour sur les abonnés de la lose aux Victoires de la musique

C’est le grand soir. Le palmarès des Victoires de la musique sera dévoilé ce vendredi soir à la Seine musicale et retransmis en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h. On a déjà une vague idée des artistes qui vont mener la danse. Outre Orelsan, Eddy de Pretto et les frères rappeurs Bigflo & Oli. Chez les chanteuses, le suspense sera également au rendez-vous, avec notamment Christine & the Queens et Jeanne Added. Mais aux côtés des winners, il y a les losers. Et certains artistes devraient encore une fois repartir sans le trophée.

Des gilets jaunes devant l'Assemblée nationale, le 2 février 2019. - AFP

Ce samedi, les «gilets jaunes» appellent à un 13e samedi de mobilisation. Et certains pourraient directement aller à une soirée costumée. En effet, une « déambulation festive » est prévue dans les rues de Montpellier « dans la joie et la bonne humeur ». Un autre rassemblement est prévu pour « dénoncer la loi liberticide “anticasseurs” en étant tous masqués. Foulards, cagoules, écharpes, masques… et autres », est-il écrit sur le groupe « Gilets jaunes Montpellier ».

La question du jour : Comment seront organisées les conférences du grand débat national où les citoyens sont tirés au sort?

Emmanuel Macron lors d'un débat organisé à Etang-sur-Arroux, le 7 février 2019. - Liewig Christian-POOL/SIPA

L’exécutif pour réussir à mobiliser les Français pendant les deux mois du « grand débat national » a décidé d’avoir recours au tirage au sort. Emmanuelle Wargon, la secrétaire d’Etat chargée d’animer la consultation, a dévoilé les modalités. Mais comment les Français seront-ils tirés au sort et à quoi serviront ces conférences ? 20 Minutes fait le point.

Nul doute que l’émotion sera une fois de plus au rendez-vous. Alors que le corps de l’Argentin Emiliano Sala a été officiellement identifié jeudi soir, le FC Nantes multiplie les hommages en direction de son ancien attaquant. Après avoir annoncé sa décision de retirer des terrains le maillot numéro 9, le club a convenu d’un prix unique et au rabais (9 euros) à destination des fans qui voudraient assister au match de L1 entre Nantes et Nîmes, dimanche à 15h.

