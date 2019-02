L'incendie dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris a fait 10 morts et 96 blessés. — Benoit/AP/SIPA

La garde à vue a été levée. Dans l’enquête ouverte à la suite de l’incendie survenu rue Erlanger, la mise en cause va être présentée ce jour à un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire qui sera ouverte pour des chefs de « destruction par incendie de nature à créer un danger pour les personnes » et « destruction par incendie ayant entraîné la mort », indique le parquet à 20 Minutes.

Dans la nuit de lundi à mardi, un immeuble de cette rue du 16e arrondissement a été ravagé par un incendie qui a fait 10 morts et 96 blessés. La garde à vue de la femme soupçonnée d’avoir déclenché l’incendie avait été suspendue mardi après-midi afin de lui faire subir un examen psychiatrique avant de reprendre jeudi.

13 séjours en établissement psychiatrique

Cette quadragénaire, qui a effectué treize séjours dans un établissement psychiatrique parisien entre 2009 et 2019, avait été interpellée ivre, peu après le départ de l’incendie qui a causé la mort de 10 personnes. Au cours de la première partie de sa garde à vue, elle a nié avoir commis les faits, avait indiqué mercredi le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz.

Son suivi psychiatrique est au centre des interrogations, alors qu’elle a nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés au cours de la première partie de sa garde à vue. Son dernier séjour dans un établissement psychiatrique a eu lieu du 18 au 30 janvier. Elle avait été jugée apte à sortir par un médecin.