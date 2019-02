9h15: Le domicile de Richard Ferrand visé par une tentative d'incendie

Vendredi soir, le président LREM de l'Assemblée nationale a dit porter plainte après une tentative d'incendie «volontaire» à son domicile privé dans le Finistère, dont «l'origine criminelle ne semble pas faire de doute».

"Rien ne justifie les intimidations, rien ne justifie les violences et les dégradations."https://t.co/xGaQYvxXPa pic.twitter.com/oGA4DlifRD — Richard Ferrand (@RichardFerrand) February 8, 2019

Les membres du gouvernement et le chef de l'Etat ont fait part de leur solidarité et condamné cet acte, alros que plusieurs domiciles et permanences d'élus de la majorité présidentielle ont été dégradés depuis le début du mouvement des «gilets jaunes» en novembre et certains d'entre eux ont fait l'objet de menaces.