Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un triste épilogue. Le corps retrouvé dans l’épave du Piper Malibu est bien celui d’Emiliano Sala, a annoncé la police britannique ce jeudi soir. « Le corps ramené aujourd’hui a été formellement identifié par le médecin légiste de Dorset comme celui d’Emiliano Sala. Les familles de Mr Sala et du pilote David Ibbotson ont été informées », écrit la police de Dorset. La carcasse du monomoteur Piper Malibu qui emmenait l’ex-attaquant nantais, 28 ans, et son pilote, âgé de 59 ans avait été localisée dimanche, à une vingtaine de kilomètres au nord de l’île anglo-normande de Guernesey, reposant à 67,7 mètres de fond.

Ce gros « boum », entendu de Compiègne jusqu’à l’Aisne sur une zone de plusieurs dizaines de kilomètres, a agité Twitter jeudi soir. Mais selon la préfecture de l’Oise, la « forte détonation » entendue dans l’est du département vers 21h55 est vraisemblablement due « à aéronef militaire qui a passé le mur du son à cette heure-là ». « La détonation a été ressentie dans une grande partie du département et même jusqu’au département limitrophe de l’Aisne », mais « aucune usine n’a explosé » et « les habitants peuvent maintenant être rassurés », ont également affirmé les pompiers de l’Oise, contactés par l’AFP. Ouf !

C’est un élément accablant supplémentaire contre le prince héritier. Mohammed ben Salmane a affirmé en 2017 qu’il irait jusqu’à utiliser « une balle » contre le journaliste Jamal Khashoggi si ce dernier ne cessait pas ses critiques contre le royaume, affirme jeudi le New York Times. La conversation a été interceptée par les services de renseignement américains, qui sont en train de passer au peigne fin plusieurs années de communications téléphoniques et par SMS du prince, affirme le quotidien. Donald Trump doit dire vendredi au plus tard au Congrès américain qui il juge responsable du meurtre de Jamal Khashoggi.