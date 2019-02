Mehdi Nemmouche est accusé d'être le premier combattant jihadiste de retour de Syrie à avoir commis une attaque en Europe — BENOIT PEYRUCQ / AFP

Le sujet du jour : Comment fonctionnent les organismes de certification d'implants mammaires?

Des femmes portant des implants mammaires de marque Allergan, dont l’une souffre d’un cancer, ont déposé plainte à Paris et à Marseille pour « mise en danger délibérée de la vie d’autrui ». En novembre, une enquête internationale révélait déjà les défaillances des mécanismes de contrôle et le manque de traçabilité pour ce type de produits.

L’émotion du jour : Deux ex-otages en Syrie témoignent au procès Nemmouche

Mehdi Nemmouche alias « Abou Omar », actuellement jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014, est bien celui qui les a brutalisés lors de leur détention à Alep, Nicolas Hénin et Didier François, deux journalistes français et ex-otages, ont confirmé que l’accusé avait été leur tortionnaire en Syrie, un an avant la tuerie en Belgique. Un homme qu’ils ont décrit comme « dangereux », « sadique » et « fantasque ».

L’épisode Benalla du jour : La cheffe du groupe de sécurité du Premier ministre a démissionné

On vous ment un peu : il y a eu deux épisodes aujourd’hui, avec l’ouverture d’une enquête sur un contrat avec un oligarque russe. Mais l’info principale de la journée reste la démission de la cheffe du groupe de sécurité du Premier ministre. Elle a déclaré démissionner pour « écarter toute polémique » et a nié être liée à la conversation controversée entre Alexandre Benalla et Vincent Crase dont un enregistrement a été révélé par Mediapart.

Qui sont les forçats de l’Intelligence artificielle ? A l’ombre de celles et ceux qui tirent leur fortune du développement de l’IA oeuvrent des robots-humains, micro-travailleurs qui effectuent un travail tâcheronnisé poussant la taylorisation à son extrême. Le sociologue Antonio Casilli passe en revue pour nous ces nouveaux emplois précaires.

L’étude du jour : Comment la colonisation des Amériques a jeté un froid sur la planète

Une nouvelle étude britannique permet de mieux comprendre le processus de refroidissement climatique qui a suivi la colonisation des Amériques. Mort des autochtones, abandon des terres agricoles, baisse des émissions de gaz à effet de serre… Le bilan de l’arrivée des Européens outre-Atlantique à la fin du XVe siècle s’alourdit encore.

