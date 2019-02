Le Geo Ocean III, navire du Bureau britannique d’enquête sur les accidents aériens, sur les traces de l'épave de l'avion qui transportait Emiliano Sala. — Jon Le Ray/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Un corps a été récupéré dans l’épave de l’avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala, disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, a annoncé mercredi le Bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB). « Dans des conditions difficiles, l’AAIB et ses entrepreneurs spécialisés ont réussi à récupérer le corps vu précédemment au milieu de l’épave. L’opération s’est déroulée dans la plus grande dignité possible et les familles ont été tenues informées des progrès réalisés », indique le Bureau d’enquête dans un communiqué, précisant que le corps doit être autopsié en vue de son identification.

Un retour au peuple pour sortir de la crise ? D’après le Journal du dimanche, Emmanuel Macron envisagerait un référendum à l’issue du grand débat national pour tourner la page des « gilets jaunes ». Interrogé sur le sujet lundi lors d’une réunion publique, le chef de l’Etat a laissé entendre qu’il y réfléchissait. « A un moment donné je serai peut-être amené à demander à nos concitoyens [s’ils sont d’accord] sur telle ou telle chose ».

On a dû se plonger quatre fois dans les statistiques pour s’en persuader. Oui, le PSG a bel et bien signé son premier tir cadré à la 83e minute, ce mercredi face à Villefranche (0-3 après prolongation). C’est dire si les Parisiens ont galéré dans les grandes largeurs, jusqu’aux entrées en jeu décisives de Kylian Mbappé et Edinson Cavani. L’Uruguayen a été l’auteur de ce puissant coup franc mettant (enfin) en danger Antoine Philippon, gardien de l’actuel 13e de National (3e division).