L’annonce du jour : « La lutte contre le cyber-harcèlement et les discours de haine sera l’un des axes majeurs du prochain G7 », affirme Marlène Schiappa

Dans une interview à 20 Minutes, la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa annonce que la lutte contre le harcèlement en ligne et les discours de haine sera l’un des principaux sujets mis sur la table du sommet du G7 qui aura lieu en août à Biarritz. En France comme à l’étranger, la pression s’accentue depuis quelques mois sur les grandes plateformes pour mieux lutter contre les dérives en ligne. Un projet de loi va être présenté d’ici la fin de l’année par le gouvernement pour lutter contre les discours de haine sur Internet. Le détail est à lire ici.

L’émission TV du jour : C’est reparti pour Top Chef

Le chef Philippe Etchebest face aux apprentis cuisiniers d'«Objectif Top Chef». - Wladimir SIMITCH / M6

C’est la saison 10 de Top Chef qui démarre ce soir sur M6. L’une des stars de l’émission, le chef bordelais Philippe Etchebest, nous a mis l’eau à la bouche pour cette saison 10 qu'il promet « très particulière ».

On a aussi retrouvé le vainqueur 2018, le Nordiste Camille Delcroix, qui nous a raconté sa nouvelle vie. Spoil : il parle de sa Harley.

L’Américain du jour : Il étrangle un puma qui l’avait attaqué

L’animal pesait 36 kg et lui a infligé de graves blessures, sans que son pronostic vital soit engagé. Mais un joggeur américain s’en sort particulièrement bien après avoir été attaqué par un puma. Il a réussi à étouffer l'animal. L’attaque s’est déroulée lundi, dans un parc du Colorado.

L’espérance du jour : Le père de Sala souhaite que le corps de son fils soit récupéré

A handout video footage still image released by the UK Air Accidents Investigation Branch (AAIB) shows the rear left side of the fuselage, including part of the aircraft registration, identified as part of the wreckage from the missing Piper Malibu aircraft that disappeared two weeks ago carrying footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson lying on the seabed under the English Channel. - British investigators on February 4 said they had spotted a body in underwater images of the wreckage of the plane carrying footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson that disappeared in the Channel two weeks ago. - HO/AAIB/AFP

L’avion à bord duquel le footballeur argentin avait quitté Nantes a été retrouvé au fond de la Manche. S’il n’a plus d’espoir de le revoir vivant, son père espère maintenant que cette carcasse soit hissée hors de l’eau. Un corps a été repéré à l’intérieur.

La vidéo du jour : C’est l’année du cochon

C’est le nouvel an chinois ce 5 février. On fête le cochon, et c’est une bonne nouvelle. Voyez plutôt.

