Illustration de l'île d'Ouessant. — Fred Tanneau / AFP

Si l’appel du large se fait sentir et que vous avez la fibre agricole, alors préparez votre CV et votre lettre de motivation. L’île d’Ouessant​, au large du Finistère, recherche en effet un éleveur bio pour s’installer sur ses terres et approvisionner ses habitants en produits laitiers. Pour trouver le candidat idéal, l’île bretonne a lancé un appel à candidatures sur son site internet.

Il y a une semaine…

Ouessant me manque 😌 pic.twitter.com/i2PThaUh9i — Xavier (@lacqx) 5 janvier 2019

D’une superficie de 1.550 hectares, l’île d’Ouessant a abrité jusqu’au début du XXe siècle près de 750 hectares de terres cultivées et 800 hectares de pâturages. Mais les terres agricoles ont progressivement été délaissées au profit de nouveaux modes de vie. L’île, battue par les vents et désormais dépourvue de toute d’activité agricole, a connu une chute démographique et une mutation des activités. Son économie provient aujourd’hui en grande partie des services et du tourisme.

Un maraîcher bio s’installe sur l’île

L’île connaît « une croissance de l’enfrichement qui conduit à la fermeture de ses paysages et à l’appauvrissement de la biodiversité », note le cahier des charges de l’appel lancé en janvier, évoquant la possible mise à disposition d’une surface de près de 35 hectares pour un loyer annuel d’une quarantaine d’euros par hectare, ainsi que de bâtiments et locaux.

Pour les personnes intéressées par le job, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 mai 2019. Ce n’est pas la première fois que la commune d’Ouessant lance un tel appel à projet. Elle a déjà choisi un maraîcher biologique qui est en cours d’installation sur l’île.