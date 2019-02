Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union, le 5 février 2019. — Alex Edelman/NEWSCOM/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Face au Congrès réuni au grand complet, le président américain Donald Trump s’est posé ce mardi en rassembleur, mais les tensions politiques à Washington, alimentées par ses propos enflammés sur l’immigration, ont rendu l’exercice périlleux. Pour ce traditionnel discours sur « l’état de l’Union », le tempétueux président américain a multiplié les appels au compromis dans une allocution à la tonalité plutôt sobre, à l’exception d’un long passage sur la sécurité à la frontière avec le Mexique, conclu sur la promesse que le mur serait bel et bien construit.

Le Premier ministre, pressé d’agir après la publication d’un rapport parlementaire implacable sur les services publics en Seine-Saint-Denis, a promis d'« adapter l’action » de l’Etat aux enjeux de ce département en difficulté, au cœur d’un débat mardi soir à l’Assemblée. Mardi soir, quatre membres du gouvernement ont été dépêchés dans l’hémicycle pour répondre aux questions des députés sur les inégalités de traitement subies par ce territoire qui cumule les plus forts taux de pauvreté et de criminalité du pays. Education, justice, police… Intitulé la « République en échec », un rapport publié en mai 2018 a montré qu’en Seine-Saint-Denis, enseignants, magistrats et policiers sont moins nombreux et moins expérimentés qu’ailleurs.

La ministre des Transports Elisabeth Borne a confirmé mardi la construction du CDG Express, un train rapide qui doit relier Paris à l’aéroport de Roissy en vingt minutes, assurant que « ça ne se fera pas au détriment des transports du quotidien » et donc que le rendez-vous des Jeux olympiques de 2024 pourrait être manqué.