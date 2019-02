Le pape François, le 5 février 2019. — Andrew Medichini/AP/SIPA

Le pape François a reconnu ce mardi que des prêtres et des évêques avaient agressé sexuellement des sœurs. « Il y a eu des prêtres et aussi des évêques​ qui ont fait cela », a convenu le pape qui n’avait jamais abordé directement cette problématique et l’a jugée encore d’actualité au sein de l’Eglise.

Selon lui, ce phénomène peut se rencontrer « partout », mais il est plus présent dans « quelques congrégations nouvelles et dans quelques régions ». « Cela fait longtemps que nous travaillons sur ce dossier. Nous avons suspendu plusieurs clercs qui ont été renvoyés en raison de cela », a dit le pape François, sans citer de noms ou de pays.

« Je ne sais si le procès [canonique] est terminé, mais nous avons aussi dissous quelques congrégations religieuses féminines qui ont été très liées à cette corruption », a-t-il ajouté, notant que l’Eglise ne pouvait pas se réfugier dans le déni. « Devons-nous faire quelque chose de plus ? Oui ! En avons-nous la volonté ? Oui ! », a encore déclaré François.