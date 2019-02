Sur une affiche un couple, un cœur, un chien et un slogan « N’attendez pas l’amour, adoptez-le ! ». Pour la première fois, la SPA ouvre la porte de ses 62 refuges et Maisons SPA ce week-end pour fêter la « Saint-Valentin des Animaux ».

